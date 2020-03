Horas depois, a Autoridade de Saúde Regional dos Açores decidiu tomar a mesma medida, mas aplicá-la já hoje.

"Todos os passageiros de voos do exterior que aterrem na Região estão, a partir do início da tarde de hoje, obrigados a cumprir um período obrigatório de quarentena de 14 dias, determinado pela Autoridade de Saúde Regional", lê-se num comunicado divulgado ao início da tarde.

Entretanto, foi divulgado, em comunicado de imprensa, o conteúdo de uma carta em que o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, solicitou ao primeiro-ministro, António Costa, "a suspensão urgente das ligações aéreas do exterior, incluindo do território nacional, com os aeroportos dos Açores, com exceção do transporte de carga e casos de força maior, desde que autorizados pela competente Autoridade de Saúde".

Enquanto único acionista do grupo SATA, o executivo açoriano decidiu concentrar as ligações da companhia aérea com o exterior nas ilhas Terceira e São Miguel.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 151 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados, nenhum deles nas regiões autónomas.