Esta reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, marcada a pedido da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, tem também em agenda o ponto de situação das medidas relacionadas com a covid-19.

Tal como as últimas, a reunião realizar-se-á por videoconferência, devido às regras de segurança no âmbito do combate à pandemia.