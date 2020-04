Segundo uma nota do Ministério das Intraestruturas divulgada hoje, o apelo do ministro Pedro Nuno Santos foi feito numa carta enviada à Associação Nacional de Freguesias (Anafre).

A reabertura destes postos será “absolutamente decisiva” para que se possa cumprir o objetivo de entregar as pensões ao domicílio à totalidade dos pensionistas portugueses no próximo mês de maio, é referido.

Na missiva, em que pediu um “último esforço” para a abertura condicionada das juntas onde se encontram instalados postos dos CTT, Pedro Nuno Santos saudou ainda os autarcas pela colaboração na iniciativa da entrega das pensões pelos CTT ao domicílio de uma grande parte de pensionistas portugueses no mês de abril.

Contudo, salientou o ministro da carta, ainda se encontram encerrados 141 postos de CTT instalados em infraestruturas de juntas de freguesia.

“A estes acrescem 479 outros a funcionar em horário reduzido, o que tem provocado algumas perturbações em serviços postais essenciais”, é acrescentado no comunicado do Ministério.

Em 31 de março, o Governo já tinha solicitado a abertura de “forma condicionada” das Juntas de Freguesia onde se encontram instalados postos dos CTT, lembrando que os serviços postais são “verdadeiramente essenciais” e garantem a entrega das pensões.

Numa carta enviada nessa data à Anafre, o Ministério das Infraestruturas pedia que as Juntas de Freguesia abrissem diariamente, “ainda que de forma condicionada”, entre as 09:00 e as 12:00.