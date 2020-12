O programa “Eu como em Grândola” tem como objetivo incentivar os munícipes a comprar no comércio local, durante a época natalícia, recebendo um selo, por cada compra, que pode ser colocado num cartão de refeição que "dará descontos imediatos nos estabelecimentos de restauração aderentes".

“Por cada cupão obtido no âmbito da campanha “Eu compro em Grândola | Natal é no comércio local”, em vigor desde 1 de dezembro, o consumidor recebe um selo para colocar no cartão de refeição “Eu como em Grândola”, explica, em comunicado, a autarquia.

Segundo o município, cada cartão preenchido "corresponde a dez euros de desconto imediato nos estabelecimentos de restauração aderentes, podendo ser usufruído até 30 de abril de 2021”.

Esta é mais uma medida que tem como objetivo “dinamizar a economia local, procurando diminuir os impactos negativos num dos setores mais afetados pela pandemia da covid-19”, acrescenta.

Além da habitual iluminação natalícia nas principais artérias comerciais da vila de Grândola, reforçada, este ano, devido à pandemia de covid-19, a autarquia lançou a campanha “Eu Compro Em Grândola| Natal é no comércio local”, que conta com a adesão de mais de 50 lojas do concelho.

A iniciativa de incentivo ao consumo no comércio local inclui um sorteio de cinco prémios, cujos resultados serão conhecidos no dia 15 de janeiro do próximo ano.

“No sorteio serão utilizados cupões de compras, consoante o valor consumido pelo cliente, em que um cupão corresponde a 15 euros de compras, sendo entregues cupões por cada múltiplo de 15 até um valor máximo de 300 euros”, concluiu.