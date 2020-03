Outras proteções para os trabalhadores – indicou – passam pela atribuição de equipamentos como máscaras, mas também por impedir o atendimento ao balcão e aumentar o distanciamento dos clientes nas caixas para, pelo menos, dois metros.

À pergunta da Lusa sobre se haveria bons exemplos a apontar, a sindicalista disse que a falta de equipamentos de proteção para os trabalhadores das grandes superfícies “é generalizada”.

Ainda que as empresas tenham feito anúncios de medidas para segunda-feira, como divisão de equipas sem que se cruzem, a realidade, assinalou Célia Lopes, é que essas equipas vão permanecer no local de trabalho durante dez horas e “estarão sujeitas ao contacto com centenas ou milhares de pessoas sem que haja proteção individual”.

Ora, acresce que “os trabalhadores estão exaustos e, por estarem exaustos, estão mais suscetíveis também a serem contagiados com qualquer tipo de doenças”, realçou, assinalando que “há indicações de supermercados a subirem as vendas em 350%” e de trabalhadores “extenuados”.

“Encerrar pode não ser a solução, até porque os cidadãos portugueses necessitam de acesso aos produtos alimentares, mas (…) têm de se tomadas medidas imediatas de proteção dos trabalhadores, com a atribuição de equipamentos que lhes possibilitem, pelo menos, estar a trabalhar com uma maior proteção”, instou a sindicalista.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

O epicentro da pandemia deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.