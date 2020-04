O diretor clínico do hospital, Rui Lopes Dias, concorda que o novo serviço "vem permitir dar alguma continuidade à consulta externa, principalmente junto daqueles doentes aos quais a equipa clínica considera importante e prioritário realizar uma monitorização".

O primeiro utente já foi atendido pela RSE Live na quinta-feira e, segundo o mesmo médico, a consulta foi "bastante completa", uma vez que a plataforma permite apresentar ao doente resultados de exames, proceder a registos na ferramenta "SClínico", emitir prescrições e solicitar exames laboratoriais e radiológicos.

Realçando que "a aposta na tecnologia e na desmaterialização" é um dos grandes pilares da atuação do Hospital de Ovar, Luís Miguel Ferreira informa que, depois dessa unidade, a RSE Live irá entrar em funcionamento no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, seguindo-se, "gradualmente, as restantes unidades de cuidados de saúde hospitalares e primários" do país.

O Hospital Francisco Zagalo tem atualmente uma enfermaria com capacidade de internamento intermédio para 21 doentes com covid-19 e coordena ainda a atividade do hospital de campanha instalado na Arena Dolce Vita, que dispõe de mais 38 camas.

O município de Ovar está em estado de calamidade pública devido ao novo coronavírus desde 17 de março e no dia seguinte ficou sujeito a um cerco sanitário com controlo de entradas e saídas no território, suspensão da maior parte da atividade económica e proibição de circulação pública para outros efeitos que não o acesso a bens de primeira necessidade, apoio médico e assistência a familiares.

Na quinta-feira à noite, a Câmara Municipal de Ovar registava entre os seus 55.400 habitantes 25 óbitos e 595 casos de infeção. Hoje, às 07:30, a Direção-Geral da Saúde atribuía ainda ao concelho apenas 487 contaminados.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da DGS indicava 629 óbitos entre 18.841 infeções. Entre esses doentes, 1.302 estão internados em hospitais, 493 já recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.