A nova ala terá 11 quartos com pressão negativa, sendo objetivo "aumentar a capacidade de ajudar mais doentes e elevar a segurança dos profissionais".

"Aqui, como noutras áreas, o esforço tem sido muito elevado. A medicina intensiva, com a excelente colaboração da UCIP [Unidade de Cuidados Intermédios Polivalente] e do Departamento de Anestesiologia, fica assim mais capacitada para responder a uma procura que se antevê muito elevada", concluiu Taveira Gomes.

Já numa nota enviada à Lusa, uma das empresas responsáveis, a Ventura + Partners, pelo projeto conta que o projeto assenta numa construção em 'cross laminated timber' (madeira laminada cruzada), sobre a qual assentará uma estrutura revestida a policarbonato, com uma impressão em vinil autocolante.

A empresa conta que "está a avançar com um projeto de ampliação do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos", sendo "objetivo é ajudar o Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia COVID-19, aumentando a capacidade de internamento de pacientes infetados".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 163 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela DGS, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).

Dos infetados, 627 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.