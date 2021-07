O número de hospitalizações e pacientes graves está a aumentar em França com todas as regiões gaulesas a apresentarem agora taxas de incidência de mais de 50 em cada 100.000 mil habitantes, segundo as autoridades locais.

Há atualmente 6.843 pessoas internadas nos hospitais francesas, mais 56 do que na véspera. Nas unidades de cuidados intensivos, há agora 886 pacientes em estado grave, mais oito do que na véspera. Todas as regiões francesas já ultrapassaram o nível de alerta de 50 contaminações por 100 mil habitantes, havendo regiões onde a taxa de incidência se aproxima de 1.000. Nalgumas regiões, a utilização de máscara voltou a ser obrigatória na rua. O número de novos casos diários tem-se mantido estável, entre 15 e 20 mil novas contaminações. Nas últimas 24 horas foram detetadas 15.242 novas contaminações e morreram 06 pessoas.