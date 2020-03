As autoridades italianas registaram 8.514 casos positivos de vírus, tendo 1.004 sido já curadas, o que perfaz um total de 10.149 infetados, desde o início da crise em Itália, fazendo deste país o mais afetado pelo surto na Europa.

Todas as 168 mortes nas últimas 24 horas foram registadas na Lombardia, no norte, onde 468 pessoas já morreram vítimas do novo coronavírus.

O país está neste momento em quarentena, restringindo a circulação de mais de 60 milhões de pessoas.

O decreto assinado pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, que entra em vigor já nesta terça-feira, prevê a proibição de todos os eventos públicos, encerramento de cinemas, teatros, ginásios, discotecas e bares, funerais, casamentos e todos os eventos desportivos, incluindo jogos da Série A.

Entretanto, o governo português decidiu suspender todos os voos com origem e destino em Itália.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.