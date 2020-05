O presidente regional insistiu ainda na necessidade de ajudar famílias com crianças em idade escolar e que as empresas que possam funcionar por teletrabalho o continuem a fazer, para evitar novas infeções.

Na segunda-feira, a Itália iniciou um processo de fim do confinamento gradual, com um plano elaborado pelo Governo que foi fortemente criticado pela oposição e por alguns membros do próprio executivo, que o consideram demasiado rigoroso.

Perante essas críticas, Conte reconheceu que este é um período de “grande sofrimento”, mas esclareceu que o seu Governo não pretende “prolongar o confinamento” desnecessariamente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.