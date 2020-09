Em termos dos casos positivos que estão atualmente ativos em Itália, as autoridades apontam para 32.078, dos quais mais de 8.000 estão diagnosticados na Lombardia (norte), a região do país mais afetada pela atual pandemia.

Entre os casos ativos de infeção, a grande maioria (cerca de 30 mil) são doentes que estão nas respetivas casas com sintomas ligeiros da doença.

Os doentes internados são, neste momento, 1.683, incluindo 133 em unidades de cuidados intensivos.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, avançou hoje que Itália espera ter as primeiras vacinas antes do final do ano e que as primeiras doses, entre dois a três milhões, serão destinadas aos profissionais de saúde e às pessoas mais idosas com pré-doenças, particularmente aquelas que se encontram em lares e residências seniores.

Numa entrevista ao diário italiano Corriere della Sera, o ministro também defendeu a necessidade de iniciar o ano letivo em condições de segurança nas próximas semanas, reconhecendo, no entanto, que “o outono não será fácil".