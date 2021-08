Ao jornal Corriere della Calabria, o jovem admitiu que não pensou muito no assunto, mas fê-lo por ser uma opção prática para apresentar o código QR do seu certificado para entrar em estabelecimentos.

Colonnetta já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus e a ideia surgiu em conversa com o seu tatuador, Gabriele Pellerone, que executou a obra na perfeição, tanto que a tatuagem passou no teste de leitura. O jovem testou o código e publicou um vídeo no qual entra, com máscara, no McDonald's e levanta o braço para o validar.

Em casa, diz que os seus pais ficaram um pouco surpreendidos e sugeriram que no futuro fosse "menos impulsivo" e que refletisse melhor sobre as coisas, segundo refere a publicação.

Em Itália é necessário apresentar o certificado desde 6 de agosto para poder entrar em restaurantes ou outros estabelecimentos.

O certificado digital covid está em funcionamento, em todos os Estados-membros da União Europeia, desde o dia 1 de julho.

Em Portugal, são emitidos pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e podem ser solicitados no portal do SNS 24, na aplicação móvel do SNS ou enviados para o e-mail do titular registado no Registo Nacional de Utente ou no Registo de Saúde Eletrónico.