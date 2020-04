“É com consternação que recebemos a notícia de mais uma vítima mortal por covid-19, um utente de 88 anos do Lar Vida Nova. O município de Estarreja apresenta condolências à família”, refere a autarquia na informação diária com a situação epidemiológica do município divulgada no seu ‘site’.

Os testes realizados a 35 utentes e auxiliares daquele equipamento social situado em Pardilhó permitiram diagnosticar 26 casos positivos (20 utentes e seis auxiliares).

Os testes foram pedidos com caráter de urgência pelo presidente da câmara, Diamantino Sabina, depois da morte no dia 30 de março de uma utente da instituição que estava infetada com o novo coronavírus.

A autarquia prossegue, entretanto, com a operação de testes de despiste da covid-19 em todos os lares do concelho, abrangendo 775 utentes e funcionários.