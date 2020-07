“Com certeza que, dentro de três a quatro dias, devemos ter capacidade para ter uma zona do edifício preparada, com 10, 15 ou 20 camas, mas, depois, vamos continuar porque o lar tem cinco alas, duas no rés-do-chão, duas no primeiro andar e outra num edifício contíguo”, disse hoje o autarca José Calixto.

O presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz ((Évora) estimou, em declarações à agência Lusa, que “este trabalho todo, se calhar, durará três a quatro semanas”.

Com a situação no lar, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto no Alentejo da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, com um total, segundo os dados de hoje, de 131 casos ativos, 16 mortos e 14 pessoas curadas (cinco funcionários do lar e nove pessoas da comunidade).

A “operação de grande envergadura de descontaminação geral” do edifício do Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) é que já foi concretizada, “com total sucesso”, na quarta-feira, informou hoje o município, no comunicado enviado aos jornalistas com os dados mais recentes sobre a situação epidemiológica do concelho.