De acordo com uma nota divulgada no ‘site’ do Mar 2020, “17 armadores foram apoiados para a realização de um investimento de 177,5 mil euros com 76 mil euros de apoio público para assegurar as condições de proteção da tripulação”.

Por sua vez, cinco entidades públicas receberam ajudas para realizar um investimento de 727 mil euros com um apoio público de 673,8 mil euros.

Até agora, já foram distribuídos em diversos portos do continente 350 mil máscaras, sete mil viseiras e cerca de 15 mil litros de solução antissética de base alcoólica.

Está ainda em curso a atribuição de um novo apoio destinado a dar continuidade à campanha de realização de testes de despiste.

Adicionalmente, foram apoiadas duas empresas aquícolas na realização de 80,6 mil euros de investimento, com um apoio público de 28 mil euros, bem como 24 empresas de transformação de produtos da pesca e da aquicultura com um apoio público de 525,6 mil euros para prosseguir um investimento de 1,1 milhões de euros.

No total, contabilizam-se 1.303.400 euros de apoio público para 48 empresas, entidades e armadores.

A linha em causa tem cerca de três milhões de euros de dotação.

