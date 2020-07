O Governo Regional definiu que a retoma da utilização de parques infantis deve realizar-se no cumprimento das regras e condições de segurança.

Assim, será obrigatório o uso de máscara por crianças a partir dos 10 anos e seu acompanhante; manter o distanciamento físico mínimo de dois metros, com exceção do agregado familiar ou acompanhante da criança; as zonas de escorregas, baloiços e similares devem ter controlo de utilização, evitando aglomerados de pais e crianças, idealmente com intervalo de três metros; observação da etiqueta respiratória e proibição de partilha de materiais e equipamentos, bem como de levar brinquedos para o parque.

As entidades responsáveis pelos parques infantis devem ter um plano de contingência e afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos e as normas de funcionamento das instalações.

Devem ainda providenciar a colocação de dispensadores de álcool gel junto à entrada do parque, entradas e saídas de casas de banho e nas zonas de escorregas e similares, e devem certificar-se que estão delineados os circuitos adequados de entrada e saída, para evitar aglomerados e cruzamentos de pessoas.