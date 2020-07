"Hoje, há dois novos casos positivos a reportar identificados durante o domingo no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira. Tratam-se de dois passageiros, sem relação entre si, que fizeram teste no local e que vieram a confirmar-se como casos positivos de covid-19", refere o boletim epidemiológico do IASAÚDE.

Este organismo adianta que "estes viajantes permanecem em confinamento", um no concelho da Calheta e um no concelho de Machico, e que "a investigação epidemiológica está em curso".

"No total, a região regista, à data, 95 casos confirmados de covid-19, dos quais 90 são casos recuperados e cinco são casos ativos", acrescenta.

"Estes viajantes permanecem em confinamento em unidade hoteleira ou residência própria, sem necessidade de cuidados hospitalares", lê-se no boletim.

Segundo o IASAÚDE, 5.019 pessoas estão identificadas e acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso a uma aplicação (‘MadeiraSafetoDiscover’), das quais 2.018 estão em vigilância ativa.

Relativamente a outros testes para despiste de covid-19 realizados, o boletim indica que foram processadas na região 25.832 amostras.

No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada no Aeroporto da Madeira, o IASAÚDE informa que há a reportar um total cumulativo de 2.580 colheitas para teste à covid-19 realizadas no local (até às 18:00 horas do dia de hoje).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 534 mil mortos e infetou mais de 11,47 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.620 pessoas das 44.129 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.