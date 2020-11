"Hoje há oito novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 691 casos confirmados de covid-19", refere o boletim epidemiológico, esclarecendo que se trata de situações de transmissão local associadas a contactos de casos positivos anteriormente identificados.

Três dos infetados são crianças com idades entre os sete e os nove anos, que frequentam estabelecimentos de ensino no concelho do Funchal, cujos planos de contingência estão ativos.

A Madeira assinalou também oito recuperações, passando a contabilizar um total de 523.

Até à data, foram registados dois óbitos associados à covid-19 na região autónoma.

"São 166 os casos ativos, dos quais 51 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 115 são casos de transmissão local", refere a Direção Regional de Saúde, sublinhando que 31 são não-residentes e 135 residentes no arquipélago.

Em relação ao isolamento dos casos ativos, 27 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, 135 em alojamento próprio, quatro encontram-se internadas na Unidade Polivalente do Hospital Central do Funchal dedicada à covid-19, uma das quais nos cuidados intensivos.

A autoridade regional de saúde indica que 894 pessoas estão a ser acompanhadas nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo, bem como 7.196 viajantes com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe'.

"No total, há 126 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24", sublinha.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 1 julho, há a reportar um total cumulativo de 108.886 colheitas para teste ao novo coronavírus realizadas até às 18:30 de hoje.