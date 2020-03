A secretaria regional salienta que "a situação de emergência nacional, impõe que seja implementadas novas medidas de contenção dos potenciais casos importados de contágio".

Também realça que o objetivo é "controlar a situação epidemiológica da Região, dos riscos para a Saúde Pública da população madeirense".

Esta foi uma medida adotada tendo em conta "a impossibilidade de proceder à suspensão do tráfego aéreo", uma situação que "coloca em grave risco a capacidade da Autoridade de Saúde Regional de modo efetivo, com maior segurança e eficiência, de desenvolver as medidas de contenção".

Hoje, o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da região autónoma informou que a Madeira registou 16 casos confirmados de infeção por covid-19, mais quatro do que na segunda-feira.

"Trata-se de seis homens e dez mulheres, com idades entre os 20 e os 79 anos sendo três pessoas na faixa etária dos 20 a 29 anos, um na faixa etária dos 50 a 59 anos, oito com idades entre 60 e 69 anos e quatro com idades entre os 70 e 79 anos", revelou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência.

No que diz respeito à proveniência destes casos, Bruna Gouveia referiu que "quinze têm uma proveniência de fora da região: cinco da Holanda, três dos Emirados Árabes Unidos, uma do Reino Unido, uma de Espanha e cinco portugueses da região de Lisboa e Vale do Tejo".

Apenas um caso foi de transmissão local.

Desde 29 de fevereiro, foram analisados 94 casos suspeitos na Madeira, tendo 78 dado negativos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

De acordo com o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, em Portugal, há 33 mortes e 2.362 infeções confirmadas.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.