Segundo o sexto relatório do processo de vacinação, que passou a incluir os dados dos Açores e da Madeira, 471.204 pessoas já receberam as duas tomas da vacina contra o novo coronavírus, o que equivale a 05% da população, 107.681 das quais na última semana.

Ao todo, 942.825 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose, mais 79.357 em relação ao último relatório, o que representa 09% da população, indica a DGS.

Por grupos etários, 30% das pessoas com mais de 80 anos (205.399) já têm a vacinação completa, enquanto 61% (415.341) já receberam a primeira dose da vacina.

No grupo entre os 50 e 64 anos, 4% (80.799) já receberam as duas tomas e 10% (211.588) já tomaram a primeira dose, enquanto na faixa entre os 65 e 79 anos 03% (41.529) têm a vacinação completa e 06% (97.230) foram vacinados com a primeira dose.

De acordo com os dados da DGS, 04% das pessoas entre os 25 e os 49 anos (132.387) também já receberam as duas tomas e 06% (200.568) já viram ser administrada a primeira dose.

No total, Portugal recebeu 1.713.540 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país 1.462.079 doses.

Por regiões, já foram administradas no Norte 449.858 vacinas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (440.279), o Centro (310.964), o Alentejo (97.249), o Algarve (51.051), a Madeira (40.582) e os Açores (22.221).

[Notícia atualizada às 21h09]