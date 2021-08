De acordo com a autoridade de saúde, as vacinas foram administradas na quinta-feira e a afluência dos menores, acompanhados por um adulto, iniciou-se cerca das 09:00 e manteve sempre um “bom ritmo” até às 18:00

“Neste período foram administradas 502 vacinas a jovens com idades entre os 12 e os 17 anos, o que significa que 16% da população residente no concelho, neste escalão etário, já iniciou a sua vacinação contra a covid-19”, é referido, em comunicado.

Na Madeira, já foram administradas 5.085 vacinas contra a covid-19 a adolescentes entre os 12 aos 17 anos.

A Direção Regional de Saúde informa, por outro lado, que hoje e no sábado decorre a iniciativa ‘open day’ na ilha do Porto Santo, destinada a todos os residentes na região autónoma com idade igual ou superior a 12 anos.

“Não é necessário agendar, basta comparecer no Centro de Vacinação do Porto Santo, localizado no Centro de Congressos da ilha dourada”, refere a autoridade regional, indicando que a operação contou com a colaboração da Força Aérea Portuguesa, que assegurou o transporte interilhas das vacinas e dos profissionais de saúde.

O último boletim regional de vacinação, divulgado na terça-feira, indica que foram administradas mais de 324 mil vacinas contra a covid-19 no arquipélago da Madeira, sendo que 61% da população – cerca de 251 mil habitantes – já tem o esquema vacinal completo.

De acordo com os últimos dados divulgados pela autoridade de saúde do arquipélago, a região regista 260 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, num total de 10.604 sinalizados desde o início da pandemia e 75 mortos associados à doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4.333.013 mortes em todo o mundo, entre mais de 205,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.537 pessoas e foram registados 998.547 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.