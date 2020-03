No documento, publicado hoje na página do Patriarcado de Lisboa na Internet, Manuel Clemente dirige-se, também, aos padres, dizendo sentir “com cada um deles a profunda tristeza de não poder celebrar com a generalidade dos fiéis a Liturgia Quaresmal, que se previa tão forte e espiritualmente fecunda”.

“Sei, ainda assim, que as presentes limitações, requeridas pelo bem de todos, nos fazem reviver os momentos mais solitários de Jesus Cristo, que não deixaram de ser intensamente sacerdotais e salvadores”, escreve o cardeal na carta, na qual agradece “a criatividade com que tantos sacerdotes, diáconos e outros agentes pastorais têm usado as possibilidades mediáticas para acompanhar o Povo de Deus” durante o surto de Covid-19.

Manuel Clemente dirigiu ainda uma palavra às famílias e pequenos grupos na qual “se multiplicam (…) as iniciativas de oração biblicamente inspirada e de devoção quaresmal”.

“Persistamos assim (…) nas comunidades e famílias, na vida consagrada e pastoral. Sobretudo agora, quando a nossa oração e solidariedade com os enfermos, as suas famílias e os que estão na primeira linha do combate à pandemia não podem faltar, nem faltarão”, exorta, ainda, o cardeal Manuel Clemente.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou já mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram.