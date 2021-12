Segundo o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a curva epidémica hoje divulgado, o país tem agora uma média de 3.594 casos de infeção por dia, superior aos 2.902 casos registados em 03 de dezembro, o que representa um crescimento de cerca de 23% no espaço de uma semana.

Todas as regiões apresentam a média do Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus – superior a 1, à exceção do Alentejo (0,97), sendo mais elevada nos Açores (1,16), seguindo-se o Norte e o Centro (1,13), Lisboa e Vale do Tejo (1,09), o Algarve (1,08) e a Madeira (1,07).

O Rt mantém-se acima do limiar de 1 desde 09 de outubro, tendo atingido 1,22 em 15 novembro e situando-se agora nos 1,11 em Portugal.

Relativamente incidência de novos casos, o Centro, o Algarve e a Madeira apresentam uma taxa entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, indicador que é mais baixo no Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, que está entre os 240 e 479,9.

Já os Açores registam a taxa de incidência mais baixa do país, situando-se entre os entre 120 e 239,9 casos por 100 mil em 14 dias, adianta o relatório do INSA.

A covid-19 provocou pelo menos 5.286.793 mortes em todo o mundo, entre mais de 267,88 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.626 pessoas e foram contabilizados 1.185.036 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.