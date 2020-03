“O parceiro Estado está a deixar-nos à nossa mercê. Não há qualquer tipo de resposta efetiva, designadamente ao nível dos testes”, declarou à agência Lusa o presidente regional da UMP, António Sérgio Martins, que é também provedor da Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra.

Utentes, trabalhadores e dirigentes do lar da instituição “estão ainda à espera de ser rastreados, para se tentar evitar males maiores”, defendeu. Se a realização dos testes tardar, “o esforço da instituição pode ir todo por água abaixo”, sublinhou.

António Sérgio Martins disse que as suas críticas às competentes entidades do Estado, no processo para travar a propagação da pandemia nos lares, são “um grito de revolta” perante “a falta de perceção do barril de pólvora” que se verifica no acolhimento de milhares de idosos, em Portugal, designadamente nos espaços geridos pelas misericórdias.

“Temos pessoas a dormir na instituição e eu próprio estou cá dentro, para mobilizar estas guerreiras”, disse, em reconhecimento do atual esforço acrescido das funcionárias.