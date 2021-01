Em reunião de câmara, o executivo municipal aprovou hoje novas medidas dirigidas às famílias e empresas e que visam atenuar os constrangimentos provocados pelo novo confinamento geral, decorrente da pandemia de covid-19.

A Câmara de Mondim de Basto vai aplicar “uma isenção total do pagamento da fatura da água, saneamento e resíduos sólidos para as empresas que tenham sido obrigadas a encerrar ou cuja atividade tenha sido fortemente condicionada pelas restrições impostas”.

Para usufruírem desta medida, as empresas deverão entregar comprovativo de situação.

O município do distrito de Vila Real decidiu também prorrogar o desconto de 60% no total das faturas das empresas sediadas no concelho, tal como já vinha a ser praticado nos últimos dois meses.

Segundo a autarquia, as famílias do concelho vão também “beneficiar da isenção de pagamento de todas as taxas fixas de água, saneamento e resíduos sólidos”, numa medida que visa “compensar algum acréscimo de consumo resultante da permanência em casa”.

A câmara esclareceu que estas reduções e isenções irão ser aplicadas já na fatura do mês de janeiro, estimando “abdicar” de 10.627 euros em favor das empresas e famílias.

Referiu ainda que irá "reavaliar mensalmente a necessidade de aplicação destas ou de outras medidas, que se afigurem benéficas para amenizar o efeito da crise e promovam a recuperação económica das empresas e das famílias, de acordo com a disponibilidade orçamental".

Segundo dados do Agrupamento de Centro de Saúde (ACES) do Alto Ave, na segunda-feira, o concelho de Mondim de Basto tinha 51 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, num total de 488 casos, desde o início da pandemia.

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.