Incluindo militares, polícia, civis e todo o pessoal associado, o número total de infeções atingiu hoje 137 casos em operações de paz, com 53 doentes curados e as duas mortes mencionadas por Guterres, de acordo com as Nações Unidas.

A Minusma, no Mali, é a operação mais afetada pela doença, com 90 casos confirmados de contaminação, dos quais 43 doentes curados e as duas mortes.

Seguem-se as missões de paz na República Democrática do Congo (Monusco), com 21 casos confirmados de infeção e três doentes curados até à data, e na República Centro-Africana (Minusca), com 17 casos de infeção e dois doentes curados.

Outros casos de contaminação entre as forças de manutenção da paz foram comunicados no Sudão do Sul, Líbano, Israel e Darfur (Sudão), informou a ONU.

Portugal tinha, no início do ano, 19 militares no Mali, 17 dos quais na missão de Treino da União Europeia e dois na missão integrada das Nações Unidas de estabilização do país.

Na República Centro-Africana, Portugal está presente desde o início de 2017, no quadro da Minusca e da Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana.

A que já é a 7.ª força nacional destacada, que tem a função de Força de Reação Rápida, integra 180 militares, na sua maioria paraquedistas, mas também de outras unidades do Exército e ainda três controladores aéreos avançados da Força Aérea.

Em 2019, 83 militares, polícias e civis de 39 países diferentes perderam a vida em operações de paz da ONU.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 360 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,3 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.