Em declarações à Lusa, Pedro Folgado disse que os 12 municípios avançaram com ações de desinfeção das ruas e espaços públicos.

Estas autarquias estão a privilegiar as limpezas nos locais mais suscetíveis de passarem cidadãos, como proximidades e acessos a superfícies comerciais, farmácias, centros de saúde e hospitais, praças de táxis ou forças de segurança.

Alguns destes municípios já ativaram o seu Plano Municipal de Emergência, enquanto outros se mantêm em estado de alerta.

A região Oeste é composta pelos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche, do distrito de Leiria, e por Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, do distrito de Lisboa, com cerca de 400 mil habitantes.