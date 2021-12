Na sequência do anúncio das novas medidas de controlo e mitigação da pandemia de covid-19 definidas pelo Governo e da declaração do estado de calamidade, que irá vigorar até 20 de março, “a Câmara decidiu não organizar qualquer evento do Carnaval 2022, o que inclui os bailes de rua e os desfiles”, informou a autarquia num comunicado divulgado na quinta-feira à noite.

A decisão resulta de “uma ponderada reflexão”, afirmou o vice-presidente, Manuel Sequeira, citado na nota, adiantando que a organização “irá manter a Marcha Geral”, que será divulgada no período habitual, “devendo esta entrar no circuito musical alusivo à data”.

A divulgação da Marcha Geral e dos Reis do Carnaval acontece tradicionalmente no primeiro dia do ano, a seguir aos festejos da Passagem do Ano, evento que a autarquia tinha também já decidido cancelar devido ao agravamento do número de infetados pelo vírus SARS-CoV-2.

A Nazaré considera “fundamental garantir a segurança de todos e o cumprimento das medidas definidas” para “mitigar o atual flagelo mundial vivido”, defendeu a Câmara em 26 de novembro, quando anunciou o cancelamento dos festejos de Passagem do Ano, uma das festas que, a par do Carnaval, atraem à vila do distrito de Leiria milhares de pessoas.

A partir do primeiro dia do ano, tradicionalmente, multiplicam-se na Nazaré as iniciativas que integram o programa do Carnaval, com a realização bailes de rua, a saída dos grupos, a festa de São Brás e os tradicionais desfiles pela marginal, reunindo centenas de participantes, distribuídos por dezenas de grupos.

A expectativa da organização é de que “se reúnam as condições de segurança para a saúde pública que permitam a realização desta grande festa noutro ano”, refere o comunicado.

De acordo com o boletim de situação epidemiológica divulgado hoje pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o concelho da Nazaré registou, desde o início da pandemia, 1.322 casos de infeção, dos quais 65 se mantêm ativos e 1.231 pessoas recuperaram. No concelho registaram-se no mesmo período 26 óbitos relacionados com a covid-19.