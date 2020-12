O surto no Serviço de Medicina Interna do Hospital de Santo André, em Leiria, está controlado, disse hoje à agência Lusa fonte do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), ao qual pertence aquela unidade.

Segundo a mesma fonte, neste momento, estão infetados 18 profissionais e 20 doentes, e já se registaram cinco óbitos e quatro altas hospitalares.

Segundo fonte do CHL, o surto surgiu no dia 24 de novembro e todos os doentes e profissionais afetos àquela ala do serviço (3.º piso na torre poente no Hospital de Santo André) foram testados.

Os primeiros testes confirmaram a infeção pelo SARS-CoV-2 em 16 profissionais e 19 utentes.

O CHL reforçou que a “situação está controlada”.

Desde que o surto foi conhecido, o hospital, “em articulação com as autoridades de saúde e cumprindo os protocolos em vigor”, tomou “todas as medidas adequadas para salvaguardar os doentes e os profissionais, como a avaliação de risco de todos os profissionais afetos a esta ala do serviço”.

O surto que ocorreu na Medicina II já está encerrado, garantiu ainda a mesma fonte, ao revelar que os 23 profissionais infetados já estão todos recuperados.

Neste serviço, foram ainda afetados pelo novo coronavírus 23 doentes, dos quais 12 morreram, tendo cinco tido alta e seis continuam internados.

Também o surto no serviço de internamento da Pneumologia está ultrapassado, segundo a mesma fonte. Dos quatro utentes infetados com SARS-CoV-2, três morreram e um recebeu alta.

Além do Hospital de Santo André, em Leiria, o Centro Hospitalar de Leiria integra o hospital de Pombal e o hospital Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça, tendo uma área de influência de cerca de 400 mil pessoas.

Mais a norte, um surto registado no Serviço de Medicina Interna do Hospital de Barcelos infetou sete profissionais e 10 doentes com o novo coronavírus, mas a situação “já está controlada”, disse hoje o presidente do Conselho de Administração.

Em declarações à Lusa, Joaquim Barbosa referiu que os profissionais infetados são quatro enfermeiros e três assistentes operacionais.

Os doentes foram transferidos para a ala covid-19 e os profissionais de saúde estão em casa, a aguardar instruções da autoridade de saúde para voltarem ao serviço.

“A situação está controlada e os cuidados de saúde continuaram a ser prestados integralmente, embora com naturais dificuldades acrescidas”, acrescentou.

O Hospital de Barcelos dispõe atualmente de 44 camas para internamento de doentes covid-19, que nos últimos dias têm estado permanentemente ocupadas.

Face a essa situação, já foram transferidos cerca de 25 doentes com testes positivos para o novo coronavírus para outras unidades de retaguarda, como o Hospital das Forças Armadas, no Porto, o Trofa Saúde e a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso.

No Alentejo, os surtos de covid-19 detetados num lar do concelho de Évora e no hospital da cidade registaram os primeiros óbitos e o número de casos associados aumentou, disse hoje o presidente do município.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, indicou que os casos de covid-19 do surto no Lar Quinta dos Apóstolos, propriedade da associação mutualista Legado do Caixeiro Alentejano, subiram de 14 para 15 e registou-se um óbito.

Pinto de Sá revelou que do surto nos serviços de Medicina 1 e Psiquiatria do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) estão confirmados 15 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e um óbito.

Questionado pela Lusa, o presidente da Câmara de Évora não soube precisar se as vítimas mortais destes surtos são utentes ou profissionais das instituições, nem o dia em que ocorreram os óbitos.

Contactada pela Lusa, fonte do Gabinete de Comunicação e Marketing do HESE limitou-se a adiantar que o hospital tem 15 profissionais de saúde infetados pelo vírus da covid-19, dos quais nove estão relacionados com o surto e os restantes são casos isolados.

A mesma fonte avançou ainda que, na sequência deste surto, ficaram infetados cinco doentes que estavam internados.

Também em declarações à Lusa, fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, citando dados facultados pela Autoridade Local de Saúde, indicou que se registou um óbito relacionado com o surto no HESE.

Sobre outras situações no concelho, o presidente da Câmara de Évora realçou que "não há alterações" quanto ao número de casos de covid-19 associados aos surtos detetados em dois centros infantis da cidade, mantendo-se 62 infetados num colégio e 17 no outro.

Do surto nos Bombeiros de Évora, Pinto de Sá referiu que existem agora 15 casos de infeção, mais sete do que no balanço feito à Lusa no sábado pelo comandante da corporação, Rogério Santos.

O autarca assinalou ainda a existência de um surto de covid-19 numa escola profissional, com um total de 25 infetados, considerando, contudo, que esta situação "parece estar estabilizada", porque "há já alguns dias que não surgem novos casos".

Portugal contabiliza pelo menos 5.278 mortos associados à covid-19 em 335.207 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.