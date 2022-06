Região do país com:

Número mais elevado de casos confirmados nos últimos 7 dias: Lisboa e Vale do Tejo, 67.158 (+1.226 do que na semana anterior)

Número mais elevado de internamentos: Região Norte, 875 (+131 do que na semana anterior)

Número mais elevado de internamentos em unidade de cuidados intensivos: Região Norte, 41 (-2 do que na semana anterior)

Número mais elevado de óbitos: Região Norte, 83 (-3 do que na semana anterior)

