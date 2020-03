Até à meia-noite de terça-feira (16:00 horas de segunda-feira, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizava, no total, 80.754 infetados e 3.136 mortos devido ao novo coronavírus.

Quase 60.000 pacientes receberam alta após superarem a doença, até à data, segundo a Comissão Nacional de Saúde da China.

Todas as mortes recentes ocorreram na província de Hubei, epicentro da epidemia, que concentra 17 dos 19 casos novos, e onde várias cidades foram colocadas sob quarentena, com entradas e saídas interditas.

No total, Hubei soma 3.024 mortes e 67.760 casos confirmados.

Nas últimas 24 horas foram confirmados dois casos "importados" de fora do país; um em Pequim e outro em Cantão.

Segundo dados oficiais, desde o início do surto, mais de 675.338 pessoas que tiveram em contacto próximo com os infetados foram acompanhadas, entre as quais 16.982 permanecem sob observação.

Uma das prioridades das autoridades chinesas é agora "protegerem-se contra a importação" de infeções de outros países.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de quatro mil mortos entre mais de 113 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24).

O total de casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal aumentou para 39 na segunda-feira, com mais nove casos do que no domingo, havendo uma doente com um quadro clínico mais gravoso que se encontra em “vigilância apertada”.

Na sequência da evolução do surto, foram várias as escolas e serviços e espaços encerrados ou condicionados em Portugal, cuja lista pode consultar aqui.

Em Portugal, quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

A Direção-Geral da Saúde lançou um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.