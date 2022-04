"Hoje, queria muito estar convosco em Fátima, na 89.ª Peregrinação da Diocese de Leiria-Fátima e sei que essa era também a vossa expectativa. Infelizmente, tal não será possível porque o vírus que afeta a humanidade veio ao meu encontro aqui em Roma, onde me desloquei para um encontro com o Papa", pode ler-se num excerto da mensagem dirigida aos diocesanos, publicada no Facebook do Santuário de Fátima.

D. José Ornelas apresenta apenas sintomas ligeiros e espera "regressar à Diocese na próxima semana".

"Estarei bem unido a vós e a toda a Diocese neste dia, pedindo ao Senhor, Pastor da Igreja, que nos ajude a viver ao ritmo de Maria, Sua Mãe, na escuta do Espírito de Deus e da Sua Palavra, na atenção próxima e misericordiosa a quem precisa e a quem é excluído e condenado, para que sejamos uma Igreja acolhedora, reconciliadora e missionária", pode ainda ler-se.

Ao SAPO24, fonte do Santuário de Fátima confirmou que o bispo se encontra em isolamento em Roma, sendo assim a celebração de hoje presidida pelo cardeal D. António Marto.

Na sua mensagem, D. José Ornelas lembrou, também, "as pessoas que se encontram afetadas pela covid-19 na Casa Diocesana do Clero [em Fátima]", e manifestou-se "muito satisfeito" por ser o bispo emérito de Leiria-Fátima "a presidir a esta peregrinação anual, depois de dois anos de interrupção".

"Ele que guiou a Diocese neste período difícil da pandemia é também quem preside ao recomeçar desta bela tradição da nossa Diocese", escreveu o bispo, deixando ainda uma mensagem "a quem precisa e a quem é excluído e condenado", para que a Igreja seja "acolhedora, reconciliadora e missionária".

O bispo José Ornelas, novo bispo de Leiria-Fátima, iria presidir pela primeira vez, este domingo, à Peregrinação Diocesana ao Santuário de Fátima.

O também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) tomou posse da diocese de Leiria-Fátima no dia 13, depois de ter sido bispo de Setúbal.

A peregrinação deste domingo vai recuperar os moldes em que decorria antes da pandemia, depois de ter sido suspensa em 2020 e ter sido realizada de forma muito condicionada em 2021.

Bispo de Leiria-Fátima confirma “vontade” do Papa de estar no Santuário em 2023

Segundo informação disponibilizada pela diocese, a novidade do programa deste ano será um espetáculo de apresentação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, no auditório do Centro Paulo VI, a partir das 14:30.

Na sua mensagem, D. José Ornelas dirigiu-se, por isso, aos jovens. "Saúdo de modo especial os jovens que nos estão a motivar e movimentar para a Jornada Mundial da Juventude. Em Fátima, a nossa Diocese abre-se à universalidade da Igreja e ao acolhimento dos que procuram a face de Deus, através da sua Mãe carinhosa", lembrou, afirmando que "o Papa Francisco ainda anteontem reconfirmou a sua vontade de vir a Fátima, no âmbito dessa manifestação de fé e testemunho dos jovens cristãos de todo o mundo".

“Respondendo ao seu apelo, queremos ser uma Diocese aberta e acolhedora desses jovens que peregrinarão até Fátima no âmbito do encontro mundial em Lisboa”, acrescentou D. José Ornelas na sua mensagem lida aos peregrinos presentes no Santuário.

(Notícia atualizada às 12h05)