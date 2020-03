“As visitas, reuniões e restantes atividades no exterior serão reprogramadas, seguindo todas as recomendações oficiais”, afirma em comunicado a Secção Regional da OM, presidida por Carlos Cortes.

Face à situação de emergência do Covid-19 e “como medida preventiva excecional”, as reuniões dos órgãos diretivos da instituição “adotam o modelo de transmissão digital”, acrescenta.

“A decisão de suspender temporariamente as deslocações aos hospitais e centros de saúde é uma medida excecional. Vamos reduzir a nossa atividade, no imediato, mas manteremos a nossa capacidade de resposta aos mais de 9.500 médicos associados”, refere Carlos Cortes.

Citado na nota, o dirigente salienta que as reuniões dos órgãos do Conselho Regional da Ordem “serão todas efetuadas com recurso aos meios digitais”.

Por outro lado, o Grupo de Acompanhamento do COVID-19, criado pela Secção Regional do Centro da OM, “está a monitorizar a situação do novo coronavírus, trabalhando para a melhor resposta a esta fase de risco, com serenidade e confiança nas melhores práticas médicas", informa ainda.