Em termos práticos, a situação significa que estão proibidas quaisquer atividades económicas que não sejam consideradas de primeira necessidade - o que excetua supermercados, farmácias, fabricantes alimentares como padarias, postos de abastecimento de combustível e bancos - e que fica também inibida a circulação de pessoas na via pública - a não ser por motivos de necessidade essencial, como abastecimento alimentar ou socorro a familiares.

O vereador do PS na Câmara de Ovar, Artur Duarte, fez hoje uma publicação na rede social Facebook, alertando que, ao início da tarde, se encontravam a laborar no concelho "algumas unidades industriais", o que "contradiz a alínea b) do nº. 2 do Despacho do Primeiro-Ministro e do Ministro da Administração Interna" publicado esta terça-feira - pronunciando o estado de "calamidade pública" do município e impondo a sua quarentena geográfica.

O vereador socialista admite que o documento que sustenta a decisão do Governo "não é claro" quanto às exceções, mas, precisamente por isso, apela a que "seja clarificada pelas entidades competentes a interpretação sobre se é ou não de encerrar a atividade industrial no concelho, com a exceção das empresas que possam ser essenciais para o comércio alimentar, farmacêutico ou de equipamentos de segurança".

Após denúncias de que a firma de soluções de comunicação visual Bi-silque estaria a operar, a Lusa contactou a unidade e uma empregada começou por dizer que "a empresa está a funcionar, mas um bocado limitada", após o que foi solicitado um esclarecimento da administração e um segurança informou que nenhum responsável estava disponível.