Em declarações à agência Lusa depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter anunciado as medidas que concretizam o estado de emergência em que Portugal se encontra desde as 00:00 de hoje e até 02 de abril, André Silva afirmou que parecem "adequadas porque anteveem um gradualismo".

"Na medida em que aquilo que são, por um lado, as restrições de circulação de pessoas, e aquilo que são também as restrições de atividades comerciais, que ficam só, no fundo, restritas aquelas que vendem serviços e bens essenciais, parecem-nos, nesta primeira fase, medidas que são adequadas para tentar circunscrever o vírus", indicou.

O líder do partido Pessoas-Animais-Natureza ressalvou, porém, que não consegue "afirmar se são as medidas mais adequadas ou se deviam ser ainda mais restritas", defendendo que, atentando nos exemplos de outros países, "deve existir a maior contenção possível do vírus, através do maior isolamento".