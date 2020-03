"Indignada" com o cenário "tumultuoso" registado hoje no aeroporto internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, também esteve a angolana Emanuela Van-Dúnem, que chegou a Luanda as 05:00, proveniente do Porto, considerando que foi uma "pouca-vergonha".

"Quando chegámos a terra fomos maltratados como se fôssemos animais com vírus. (...) Meteram-nos todos encafuados e muitos até pararam de usar máscaras porque eram hipertensos", desabafou.

A arquiteta angolana, que questiona as medidas sanitárias do país para receção de voos provenientes de países que registam casos positivos do novo coronavírus, lamentou igualmente as "condições deploráveis" em que muitas crianças se encontravam.

"Passamos por um rastreio, mas quando ficamos à porta do desembarque disseram-nos que não entraríamos, porque iríamos para o Calumbo, foram mais de sete horas sem água, crianças maltratadas, ali não se podia respirar", atirou.

Já Albertina Tomás, passageira angolana proveniente da cidade do Porto, deplorou igualmente a situação, referindo que terão de cumprir quarentena em casa, porque no centro de Calumbo "não há condições de alojamento para tanta gente".

Para a profissional de comunicação e marketing que tem ainda na memória as "lastimáveis condições" enfrentadas no aeroporto 4 de Fevereiro, no local os passageiros "pareciam apátridas".

Por sua vez, o português Bruno Vieira, que veio do Porto, narrou também os constrangimentos vividos, afirmando que foram colocados num autocarro em condições impróprias, enquanto aguardavam ordens das autoridades.

O técnico de hidráulica, que também assinou termo de responsabilidade, não acredita no cumprimento da quarentena obrigatória em casa.

"Penso que esta medida de quarentena obrigatória ninguém vai cumprir, as [pessoas] mais medrosas poderão cumprir, mas outras vão trabalhar", atirou.

Angola, sem registos de casos confirmados, desenvolve planos de contingência e medidas de controlo nos principais pontos de entrada do país e decretou, a partir de 03 de março, a proibição da entrada de cidadãos estrangeiros oriundos da China, Coreia do Sul, Irão, Itália, tendo alargado na terça-feira para Portugal, Espanha e França com quarentena obrigatória.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 194 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira. No entanto, este número baseia-se na confirmação de três casos positivos nos Açores, mas a Autoridade de Saúde Regional, contactada pela Lusa, sublinhou serem dois os casos positivos na região e adiantou estar em contactos para se corrigir a informação avançada pela DGS, baixando assim para 641.