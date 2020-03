A equipa é composta por cinco comissários, Janez Lenarčič, responsável pela gestão de crises, Stella Kyriakides, responsável por questões de saúde, Ylva Johansson, responsável por questões relacionadas com as fronteiras, Adina Vălean, para a mobilidade, e Paolo Gentiloni, no âmbito dos contextos macroeconómicos.

Devido ao novo coronavírus, que provoca o Covid-19, a Comissão Europeia criou uma equipa oficial para apoiar os Estados membros na luta à propagação da doença.

Na passada segunda-feira foi ativada a equipa oficial de resposta ao vírus composta pelos cinco comissários, cujo trabalho assenta em três pilares, a área média (medidas de contenção e previsão do surto), a mobilidade (transportes, viagens e questões relacionadas com o espaço Schengen), a economia (análise de setores empresariais bem como cadeias de valor e impacto na macroeconomia).

O número de pessoas infetadas pelo Covid-19 em todo o mundo ultrapassou os 100 mil, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP), com dados atualizados às 15:00 de hoje.

No total, a epidemia já infetou 100.002 pessoas, das quais 3.407 morreram, em 91 países.

Portugal tem 13 casos confirmados de Covid-19, quatro dos quais confirmados hoje pela ministra da Saúde, Marta Temido (três no norte do país e um em Lisboa).

A epidemia de Covid-19, detetado em dezembro, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.