Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a autarquia explica que a operação de descontaminação foi coordenada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, em coordenação com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra a a UEPS da GNR.

Citada na nota, a presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, explica que a operação incidiu sobre uma área de cerca de 500 metros quadrados (m2) das instalações do Hospital Arcebispo João Crisóstomo (HAJC) "que correspondem à Consulta Externa [que voltou a funcionar no dia 04] localizada agora no edifício do Centro de Saúde de Cantanhede e à Unidade de Cirurgia de Ambulatório, localizada no edifício do hospital".

O comunicado acrescenta que a descontaminação foi realizada por militares da UEPS da GNR, "altamente especializados em matérias perigosas, e agentes NRBQ (nucleares, radiológicos, biológicos e químicos), que se têm empenhado diariamente na contenção da pandemia a nível nacional".

"Esta medida faz parte dos Planos de Contingência e de retoma da atividade do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, de forma a assegurar o acesso seguro dos utentes à unidade hospitalar nas áreas referidas, cujos circuitos foram ajustados para garantir o distanciamento social", refere ainda a nota do município de Cantanhede.

"Recomenda-se que os utentes aguardem contacto para agendamento das respetivas consultas e sigam as advertências de segurança na deslocação ao hospital, como por exemplo a higienização das mãos à entrada e saída do local ou a utilização de máscara durante a permanência nas instalações", ilustra.

A operação, ainda de acordo com a autarquia, havia sido solicitada na última reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Cantanhede pela presidente do conselho de administração do HJAC, Diana Breda.

Também em nota de imprensa divulgada hoje, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo informa que as cirurgias de ambulatório começam na segunda-feira e que a atividade de consulta externa foi retomada no dia 04.

"As primeiras consultas serão presenciais e as consultas subsequentes serão sem a presença do doente, por telefone, quando o médico considere que é possível", refere o comunicado do HAJC.

"Para garantir a segurança de todos, manter-se-á o distanciamento social na instituição, isto é, só será permitida a entrada dos utentes 30 minutos antes dos exames e consultas e não será autorizada a presença de acompanhantes (salvo em situações excecionais)", acrescenta.

"Todos os profissionais do hospital foram testados e a higienização do espaço foi coordenada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Cantanhede", sublinha ainda o comunicado.

Citada na nota de imprensa, a responsável diretiva do HAJC, Diana Breda, considera que, face à pandemia de covid-19, esta será "uma fase de retoma gradual da atividade, para dar resposta às necessidades dos cidadãos" que recorrem ao hospital de Cantanhede.

"No entanto, é necessário, acima de tudo, garantir a segurança de utentes e profissionais, uma vez que a pandemia se mantém e o risco de infeção é muito real", avisa.