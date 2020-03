A iniciativa solidária, que envolve também o Porto Design Factory (PDF) do IPP, tem por objetivo equipar os profissionais de saúde dos hospitais com equipamentos que, neste momento, "escasseiam e fazem muita falta pela sua necessidade de proteção", disse hoje à Lusa a presidente da Escola Superior de Educação (ESE) do IPP, Prudência Coimbra, na coordenação desta.

O projeto, que começou no domingo, envolve 12 professores que, diariamente, em casa e com a ajuda de uma impressora 3D, produzem as viseiras.

"As pessoas trabalham em rede e em conjunto, mas à distância, ou seja, cada professor faz as viseiras em casa e, no final do dia, há um funcionário que passa pelas suas habitações e as recolhe, sem nunca contactarem", explicou.

Prudência Coimbra referiu que hoje, por exemplo, conseguiram fazer 100 viseiras, mas para continuarem com a produção precisam "urgentemente" de película transparente (A4, A3 ou maior) com espessura de 0,4 ou 0,5 milímetros.

Apelando à doação por parte das empresas que tenham essa possibilidade, a coordenadora contou que tem recebido alguns apoios, nomeadamente de uma empresa que faz o corte a laser e perfura os acetatos e de uma outra que deu elásticos.

O objetivo é fazer o maior número de viseiras possíveis porque têm recebido "muitos pedidos" de hospitais "aflitos" de toda a região Norte, contou.