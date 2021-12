Em comunicado de imprensa, o município da maior cidade açoriana justifica a medida com a “situação de contingência decretada pelo Governo Regional” para a ilha de São Miguel.

“Com a implementação de medidas restritivas que entram em vigor a partir das 00:00 de 23 de dezembro, todos os eventos de Natal e de passagem de ano programados por esta autarquia ficam cancelados”, lê-se no comunicado.

No início de dezembro, a autarquia de Ponta Delgada, presidida pelo social-democrata Pedro Nascimento Cabral, apresentou um programa que previa mais de 50 eventos de música e de animação itinerante durante a quadra festiva.

Para a noite da passagem do ano, o município de Ponta Delgada tinha anunciado os concertos das bandas Abba Project e dos Clã.

Hoje, a Câmara Municipal da Lagoa, em São Miguel, também cancelou “todos os eventos do programa de Natal”, segundo uma nota enviada às redações pela autarquia liderada pela socialista Cristina Calisto.

O município da Lagoa avança que foram canceladas as cantatas do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz e da Associação Musical Johann Sebastian Bach, tal como o concerto de Ano Novo, que seria promovido pelo Grupo Coral de São José.

Contudo, realça a autarquia lagoense, o núcleo museológico do presépio e o presépio das grutas vão continuar abertos ao público.

Os Açores vão limitar a presença de público em eventos e na ilha de São Miguel, onde está identificada transmissão comunitária do SARS-CoV-2, exigir a realização de testes e proibir festejos ao ar livre, anunciou hoje o executivo regional.

Segundo avançou hoje o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, a partir das 00:00 de quinta-feira, a ilha de São Miguel passa a estar em situação de contingência e as restantes oito ilhas do arquipélago em situação de alerta.

Em São Miguel serão ainda proibidas "celebrações, festejos ou ajuntamentos festivos na via pública", bem como o "consumo de bebidas alcoólicas na via pública".

Os Açores têm 479 casos ativos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, dos quais 380 em São Miguel, 42 na Terceira, 28 em Santa Maria, 16 na Graciosa, seis no Faial, quatro nas Flores e três no Pico.

Estão internados com covid-19 na região 10 doentes, nove no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel (dois em unidade de cuidados intensivos), e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, até 7 de dezembro, tinham vacinação completa contra a covid-19 nos Açores 197.309 pessoas (83,4%) e tinham recebido dose de reforço 27.316 pessoas.