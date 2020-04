“A decisão foi tomada hoje, por unanimidade, no decorrer de uma reunião, e o ministro da Administração Interna tem a competência de ativar o plano. Aguardamos o aval”, disse à agência Lusa a presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) de Portalegre, Adelaide Teixeira.

Dezasseis dos 18 distritos de Portugal continental têm o seu plano de emergência ativo devido à pandemia de covid-19, vigorando em paralelo com o plano nacional Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com uma resposta enviada à Lusa pela ANEPC, este foi o número de planos distritais acionados até terça-feira (31 de março), data em que apenas não estavam ativos os planos distritais de emergência de Viana do Castelo e Portalegre.

No caso de Portalegre, Adelaide Teixeira, que preside também ao município local, explicou que a decisão foi tomada com base no elevado número de idosos que residem no distrito e pelo facto de o território incluir vários concelhos situados junto à fronteira com Espanha.

“Nós temos uma larga percentagem de população com idade avançada e temos de preservar este território. Por outro lado, temos alguns concelhos que fazem fronteira com Espanha, com uma zona epidemiologicamente já declarada, e tivemos isso em linha de conta, pois mais vale ser proativo do que reativo”, justificou.