"Mantendo-se o cenário de não existirem mais casos de covid-19, é nosso entendimento que a quarentena obrigatória deverá ser suspensa para quem chega ao Porto Santo, antes do final do mês", refere a autarquia em nota de imprensa.

A Câmara Municipal, liderada pelo PSD, revela ainda que transmitiu ao executivo regional a reabertura da praia do Porto Santo, da pesca lúdica, dos desportos ao ar livre e da restauração e bares, salvaguardando diversas medidas sanitárias e de distanciamento social, e evitando aglomerados de pessoas.

Na sexta-feira, o Governo Regional vai apresentar mais medidas de desconfinamento.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 251 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.074 pessoas das 25.702 confirmadas como infetadas, e há 1.743 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A Madeira não registou nas últimas 24 horas novos casos de covid-19, estando assim há 11 dias consecutivos sem registo de novas infeções, anunciaram hoje as autoridades regionais, acrescentando que há ainda a reportar duas recuperações.

De acordo com a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde da Madeira (IASAÚDE), Bruna Gouveia, a Madeira tem assim 50 doentes recuperados e 36 com infeção ativa.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.