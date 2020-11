Portugal contabiliza hoje mais 62 mortos relacionados com a Covid-19 e 3.817 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim da situação epidemiológica da DGS indica que das 62 mortes registadas nas últimas 24 horas, 31 ocorreram na região Norte, 17 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 na região Centro, 3 no Alentejo.

Algarve, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores não têm mortes a registar.

No que diz respeito ao número de novo casos, a região norte também regista o maior aumento nacional com 2.263 casos de infeção, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 736, a região Centro com 290, o Algarve com 57 e o Alentejo com 41.

Madeira contabiliza 9 novos casos de infeção. Açores tem 21 novos casos confirmados.

Desde segunda-feira foram internadas em enfermaria mais 91 pessoas, contando-se agora 2.742 internamentos. Há menos 9 pessoas em unidades de cuidados intensivos, onde estão 382 pessoas.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 90.063 contactos, menos 25 em relação a segunda-feira, e que foram dados como recuperados nas últimas 24 horas mais 4.795 doentes, num total de 106.878 desde o início da pandemia.

A região Norte continua a ser a que regista a maioria dos novos casos: 2.663 nas últimas 24 horas, totalizando 91.212 e somando 1.370 mortos desde o início da pandemia, em março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 736 novos casos de infeção, contabilizando-se agora 70.751 casos e 1.162 mortes.

Na região Centro foram registados mais 290 casos de infeção, contabilizando-se um total de 17.016 casos e 372 mortos.

No Alentejo foram registados mais 41 novos casos de covid-19, totalizando 3.641 casos e 69 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados 57 novos casos de infeção, somando agora 3.558 casos e 31 mortos desde o início da pandemia.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 21 novos casos nas últimas 24 horas, somando 492 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou mais nove casos nas últimas 24 horas, contabilizando 567 infeções e duas mortes.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 84.792 homens e 102.443 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.552 eram homens e 1.469 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos, mas nas últimas 24 horas morreram duas pessoas entre os 40 e os 49 anos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.263.890 mortos em mais de 50,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.