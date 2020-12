Portugal regista hoje mais 79 mortos, elevando o total de óbitos por covid-19 no país para os 4.724. No mesmo período foram confirmados mais 3.772 casos da doença causada pelo SARS-CoV-2, sendo o total de 307.618, desde os primeiros relatos, em março.

O número de internados nos cuidados intensivos mantém-se inalterado desde ontem, nos 525. Estão internadas um total de 3.330 pessoas, menos oito do que na quarta-feira.

Entre os 79 mortos há 42 homens e 37 mulheres. O maior número de óbitos (+37) e casos confirmados de covid-19 (+2.244) foram registados na região de saúde do Norte. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 960 casos confirmados e 25 mortos.

A região de saúde do Centro tem mais 17 mortos e 444 casos confirmados.

Estes números fazem parte do relatório da situação epidemiológica em Portugal, divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) na tarde desta quinta-feira, dia em que deverá ser anunciado o plano para a vacinação com a eventual vacina contra o vírus responsável pela covid-19.

As autoridades de saúde têm em vigilância 77.988 contactos, menos 827 em relação a quarta-feira, e que foram dados como recuperados mais 5.572 doentes, num total acumulado de 229.018 desde o início da pandemia.

O boletim em detalhe

Segundo o boletim da DGS, 62,2 % dos novos casos de infeção situam-se na região Norte, que contabilizou nas últimas 24 horas mais 2.244 infeções, totalizando 161.886 casos e 2.255 mortos desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados 960 novos casos de infeção, contabilizando-se até agora 100.960 casos de infeção e 1.671 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 444 casos de infeção, contabilizando-se agora 30.870 e 607 mortos.

No Alentejo foram registados 54 novos casos, totalizando 6.426 casos de infeção e 121 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados 31 novos casos de infeção,somando 5.456 casos e 51 mortos desde o início da pandemia.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 35 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.096 infeções detetadas e 17 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou quatro novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 924 infeções e dois óbitos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 135.675 homens e 166,707 mulheres, de acordo com os casos declarados.

O boletim de hoje refere que há 5.236 casos confirmados que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de uma forma automática.

Do total de vítimas mortais, 2.462 eram homens e 2.262 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.495.205 mortos resultantes de mais de 64,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.