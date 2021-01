Portugal registou hoje 275 mortes relacionadas com a covid-19, o maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia, e 11.721 novos casos de infeção com o novo coronavirus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim hoje divulgado, registam-se atualmente 6117 pessoas internadas (+195) e 742 em cuidados intensivos (+22).

Assim, o país conta com um total de 636.190 casos confirmados, dos quais 169.230 estão ativos.

O número de recuperados sobe para 456.491, mais 5.167 pessoas face a este sábado.

Quando olhamos para a caracterização de óbitos, conclui-se que dos 10.469 registados, 5.453 são homens e 5.016 são mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguindo-se a faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Dos 636.190 casos confirmados de infeção, 286.864 são homens e 349.132 são mulheres.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo – que representa mais de um terço das novas infeções e quase metade dos óbitos – foram notificadas 4.167 novas infeções, contabilizando-se até agora 218.997 casos e 3.873 mortes.

A região Norte passou a ocupar a segunda posição em número de mortos, ultrapassando a região Centro. A região Norte registou mais 4.188 novas infeções nas últimas 24 horas e, desde o início da pandemia, já contabilizou 284.344 casos e 4.077 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 2.219 casos, totalizando 89.314 infeções e 1.765 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 623 casos, totalizando 21.995 infeções e 535 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 424 novos casos, somando 15.065 infeções e 165 mortos.

A Região Autónoma da Madeira registou 51 novos casos, contabilizando 3.246 infeções e 32 mortes por covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 49 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.229 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções (mais elevado entre os 40 e os 49).

A pandemia do novo coronavírus, detetado pela primeira vez no final de dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, matou pelo menos 2.121.070 pessoas no mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias AFP, a partir de fontes oficiais, até às 11:00.