Como está Portugal no Semáforo do desconfinamento?

Portugal está no "verde", com uma incidência a 14 dias de 75,7 casos por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade R(t) de 0,93.

O que isso significa? Desde que o país se mantenha a baixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e com o rt abaixo de 1 (no verde) o plano de desconfinamento pode seguir como previsto. Se o país tiver uma incidência a 14 dias superior a este patamar (com os indicadores nas zonas laranja ou vermelha) o plano de desconfinamento será revisto. Saiba quais são as datas do plano de desconfinamento aqui.

*Dados atualizados a 26/03/2021 (a matriz de risco é atualizada todas as segundas, quartas e sextas pela DGS)

Resumo do boletim epidemiológico (últimas 24 horas):

Novos casos de infeção: 488

Número de casos ativos: 31.540 (menos 408 do que ontem)

Óbitos: 5

Internados: 669 (menos 26 do que ontem)

Internados em UCI: 155 (mais 1 do que ontem)

Recuperados: 771.339 (mais 891 do que ontem)

Quais os concelhos com números mais preocupantes (com mais de 240 casos por 100 mil habitantes)?

Alcoutim: 556

Câmara de Lobos: 434**

Castelo de Vide: 240

Funchal: 915**

Golegã: 243

Machico: 606**

Montijo: 245

Moura: 248

Penela: 278

Ponta do Sol: 570**

Ribeira Brava: 426**

Santa Cruz: 548**

Serpa: 308

Vidigueira: 254

* Dados atualizados a 22/03/2021 (a informação de incidência por concelho é atualizada pela DGS todas as segundas-feiras)

**Dados devem ser interpretados atendendo ao atraso entre diagnóstico e notificação verificado no período em análise