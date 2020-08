De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 55.720 casos de infeção confirmados e 1.801 mortes.

Nas últimas 24 horas o número de doentes internados nos hospitais subiu para 321 (mais quatro). Em unidade de cuidados intensivos estão 44 pessoas (menos três).

Portugal regista hoje 40.880 casos recuperados, mais 106 do que no domingo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 63 infeções confirmadas, contabilizando 28.816 casos.

O boletim ao detalhe

Três dos cinco óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que totaliza agora 649 mortos, e dois na região Norte que contabiliza 845 mortes e 19.972 casos (mais 43 nas últimas 24 horas).

A região Centro contabiliza 4.669 casos confirmados (mais 8), o Algarve 1.034 (mais 6), e o Alentejo regista 887, um valor que se mantém inalterado em relação a domingo. Nenhuma destas regiões registou qualquer novo óbito por covid-19.

Nos Açores foram registados mais três casos nas últimas 24 horas e na Madeira não houve qualquer mudança face aos números de domingo.

Os Açores totalizam 202 casos desde o início da pandemia e 15 mortes, e a Madeira 140 casos e nenhum óbito por covid-19.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, sendo entre os 40 e os 49 anos que se registam mais infeções, contabilizando-se um total de 9.194, seguida da faixa etária entre os 30 e os 39 anos, com 9.149 casos, e entre os 20 e os 29 anos, com 8.672.

Os dados indicam ainda que houve 25.058 homens e 30.6620 mulheres infetados desde o início da pandemia.

Do total de vítimas mortais, 907 são homens e 894 são mulheres.

O maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos, com 1.203 mortes registadas desde o início da pandemia, seguindo-se as faixas entre os 70 e os 79 anos (353).

Três dos óbitos registados nas últimas 24 horas foram de pessoas na faixa etária dos 70 aos 79 anos e os outros dois de pessoas com mais de 80 anos.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 34.388 pessoas (menos 25 do que na véspera).