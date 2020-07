De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.629 e o total de casos confirmados é de 44.416.

Nas últimas 24 horas, 279 pessoas recuperaram da covid-19. São neste momento 29.445 as pessoas que já recuperaram da infeção em Portugal desde o início da pandemia.

A DGS regista ainda menos dois internamentos nas últimas 24 horas, passando para 511 doentes, e mais dois casos nos cuidados intensivos, onde estão agora 76 pessoas.

As nove mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram em três regiões de Portugal continental. Uma pessoa morreu na região Norte, seis na região de Lisboa e Vale do Tejo e duas no Alentejo.

O boletim desta terça-feira continua sem incluir os números mais atuais relativamente à distribuição geográfica por concelho.