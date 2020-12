De acordo com os critérios do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), Portugal passou a ser dividido em quatro níveis de gravidade.

O nível mais grave é o "Extremamente elevado" e entram nesta categoria concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Concelhos de “risco extremamente elevado”

Com os dados divulgados no boletim diário da DGS, esta segunda-feira é possível afirmar que há 35 concelhos no nível extremamente elevado de contágio.

Os cinco concelhos no nível extremamente elevado de contágio com os valores mais altos são Freixo de Espada à Cinta (2.153), Mondim de Basto (2.030), Gavião (1.931), Vila Nova de Famalicão (1.789) e Fafe (1.656).

Por ordem alfabética, seguidos do número de casos confirmados por 100 mil habitantes, entre as datas de 19 de novembro a 2 de dezembro, os concelhos no nível extremamente elevado de contágio são:

Armamar 1.387 Barcelos 1.422 Belmonte 1.000 Braga 1.168 Cabeceiras de Basto 1.017 Chaves 1.556 Espinho 1.437 Esposende 1.273 Fafe 1.656 Felgueiras 1.391 Freixo de Espada à Cinta 2.153 Gavião 1.931 Guimarães 1.814 Lousada 1.531 Macedo de Cavaleiros 971 Marvão 1.398 Miranda do Corvo 960 Mondim de Basto 2.030 Nisa 1.056 Paços de Ferreira 1.107 Paredes 1.076 Penafiel 1.151 Portalegre 1.200 Póvoa de Lanhoso 1.623 Póvoa de Varzim 1.620 Santa Maria da Feira 1.234 Santo Tirso 1.128 São João da Madeira 1.011 Trofa 1.848 Valença 963 Valpaços 1.087 Vieira do Minho 1.224 Vila do Conde 1.383 Vila Nova de Famalicão 1.789 Vizela 1.088

Concelhos de “risco muito elevado”

Quanto aos concelhos de risco muito elevado - que apresentam casos entre 480 e 959 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias -, a lista divulgada esta segunda-feira contabiliza 79. Os cinco com o maior número de casos por 100 habitantes são Vila Pouca de Aguiar (953), Amarante (951), Vila Verde (944), Valongo (931), Marco de Canaveses (932).

É neste nível que estão também as capitais de distrito de Aveiro (528), Bragança (756), Castelo Branco (616), Guarda (693), Lisboa (556), Porto (765), Viana do Castelo (604) e Vila Real (522).

São 15 os concelhos com uma incidência a 14 dias de entre 20,0 e 59,9 por 100 mil habitantes. Há ainda oito concelhos com nenhum novo caso neste período de 14 dias.

Medidas em vigor nos concelhos de “risco extremamente elevado” e “risco muito elevado”

As medidas de combate à pandemia da Covid-19 nos concelhos de risco muito elevado e extremamente elevado de contágio não diferem entre si:

- Proibição de circulação na via pública entre as 23:00 e as 05:00 nos dias úteis.

- Proibição de circulação na via pública no fim de semana entre as 13:00 e as 05:00.

- Dever geral de recolhimento domiciliário fora do período compreendido entre as 23:00 e as 05:00 nos dias úteis, e a partir das 13:00 aos fins de semana.

- Nos dias úteis, os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22:00. Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas devem encerrar até às 22:30 (estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 01:00, mas apenas para entregas ao domicílio).

- Aos fins de semana e feriados, os estabelecimentos comerciais apenas podem funcionar entre as 08:00 e as 13:00. A restauração pode funcionar depois desse horário, mas apenas para 'take-away' e entregas ao domicílio.

O governo disponibilizou uma lista interativa onde pode colocar o seu concelho e ter acesso às medidas em vigor, que pode aceder aqui.

Pode consultar neste artigo todas as medidas para todos os concelhos do país, divididos por risco de contágio.