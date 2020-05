“Vai entrar em vigor uma proibição de sair à rua entre 16 e 19 de maio”, declarou Erdogan numa comunicação ao país após um conselho de ministros em Istambul.

Desde há várias semanas que o Governo turco proíbe a saída à rua da população durante o fim de semana, uma medida destinada a evitar aglomerações.

Erdogan considerou, no entanto, que a Turquia “controlou a epidemia”, em regressão no país em termos de casos e de mortes de acordo com os números oficiais, e sublinhou que será decidido um alívio das medidas impostas para conter a propagação do vírus.

Assim, as pessoas com mais de 65 anos, submetidas a um confinamento total desde 21 de março, poderão de novo sair de suas casas durante quatro horas no próximo domingo após uma medida similar adotada no último fim de semana.